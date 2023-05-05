Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз также подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,47 гривен за литр (-0,08 гривен), на дизельное топливо - 45,71 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз - 21,81 гривен за литр (-0,01 гривен). Розничные цены в Украине: