ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Новина українською →
Украина, Пятница 05 мая 2023 15:47
Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз также подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,47 гривен за литр (-0,08 гривен), на дизельное топливо - 45,71 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз - 21,81 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Напомним, по прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой