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Паливо дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 11:26
Паливо дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць Фото: бензин та дизель у вересні подешевшали на 1%, автогаз на 4% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у вересні 2022 року. Найбільше подешевшав автогаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, у вересні порівняно із серпнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривень за літр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривень за літр, дизельне паливо – на 1,0% до 53,1 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,0% до 26,1 гривень за літр.

Паливо дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць

Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривні за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, восени 2022 року подорожчання бензину та дизельного палива в Україні не очікується. Водночас зберігається потенціал зниження цін на автомобільний газ.

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Ціни на бензин
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