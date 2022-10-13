Паливо дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць
Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у вересні 2022 року. Найбільше подешевшав автогаз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .
За даними статистичного відомства, у вересні порівняно із серпнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривень за літр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривень за літр, дизельне паливо – на 1,0% до 53,1 гривень за літр.
При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,0% до 26,1 гривень за літр.
Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривні за літр.
Як повідомляло РБК-Україна, восени 2022 року подорожчання бензину та дизельного палива в Україні не очікується. Водночас зберігається потенціал зниження цін на автомобільний газ.