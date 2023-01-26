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Топливо дешевеет на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

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Украина, Четверг 26 января 2023 12:59
Топливо дешевеет на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз Фото: цены на бензин падают на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 января 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 9 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 48,91 гривен за литр (-0,03 гривен), на дизельное топливо - 52,76 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 27,05 гривен за литр (-0,06 гривен).

Розничные цены в Украине:

Топливо дешевеет на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Напомним, по данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года бензин А-92 подорожал на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% до 55,0 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% до 29,1 гривен за литр.

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