Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні

Роздрібні ціни на автогаз та дизельне пальне в Україні 27 лютого 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Бензин - без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,63 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 50,30 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 24,17 гривень за літр (-0,04 гривні). Роздрібні ціни в Україні: