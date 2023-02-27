ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 лютого 2023 12:54
Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні Фото: ціни падають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на автогаз та дизельне пальне в Україні 27 лютого 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Бензин - без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,63 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 50,30 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 24,17 гривень за літр (-0,04 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні наприкінці січня було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у середині лютого прогнозував, що до кінця місяця паливо може подешевшати ще на 1-2 гривні за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"