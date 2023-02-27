Паливо дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні
Роздрібні ціни на автогаз та дизельне пальне в Україні 27 лютого 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Бензин - без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,63 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 50,30 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 24,17 гривень за літр (-0,04 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні наприкінці січня було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.
Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у середині лютого прогнозував, що до кінця місяця паливо може подешевшати ще на 1-2 гривні за літр.