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Топливо дешевеет: актуальные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 12:54
Топливо дешевеет: актуальные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине Фото: цены падают на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на автогаз и дизельное топливо в Украине 27 февраля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин - без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,63 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 50,30 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз - 24,17 гривен за литр (-0,04 гривен).

Розничные цены в Украине:

Топливо дешевеет: актуальные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине в конце января было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в середине февраля прогнозировал, что до конца месяца топливо может подешеветь еще на 1-2 гривны за литр.

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Цены на бензин
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