Що буде з цінами на пальне в Україні: прогноз до кінця зими

Ціни на пальне в Україні знижуються у січні-лютому 2023 року. До кінця місяця пальне може подешевшати ще на 1-2 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube .

За його даними, ціни на бензин та дизель за січень впали на 4-5 гривень за літр, автогаз подешевшав приблизно на 15%.

"І я бачу, що у лютому у нас ще зберігається потенціал для подальшого зниження цін на 1-2 гривні за літр - це мінімум", - сказав він.

Куюн зазначив, що в очікуванні ембарго на російські нафтопродукти були зроблені значні запаси. "Ембарго вплинуло дивним чином. Воно вплинуло і на нас, і на європейців так, що всі гарно підготувалися. Європа залита пальним, ми залиті пальним. Сьогодні у найбільших мереж в Україні пального більш ніж на 30 діб", - сказав він.

За його словами, "всі залиті пальним і всі хочуть його продати".

"Ембарго дуже гарно вплинуло на ринок взагалі", - додав він.