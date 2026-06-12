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Паливний колапс в Росії докотився до Сибіру та Далекого Сходу (фото, відео)

00:53 12.06.2026 Пт
2 хв
Які регіони РФ першими капітулювали перед масштабним дефіцитом бензину?
aimg Катерина Коваль
Фото: заправити бак машини в Росії стає все важче (Getty Images)

Паливна криза в Росії вийшла за межі південних регіонів і охопила майже всю країну - від Москви до Сибіру і Далекого Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та регіональні Telegram-канали.

Де найгірше

В Іркутській області, Бурятії та Забайкальському краї - за понад 5000 кілометрів від України - мережі АЗС ввели ліміт на продаж бензину АІ-92: не більше 20 літрів на одну заправку.

У Красноярську та Мурманській області заборонили заливати паливо в каністри.

У Волгограді на заправках "Роснефті" зник АІ-95 - офіційно пояснюють "ремонтом", але, за повідомленнями місцевих жителів, палива просто немає. В Карелії окремі АЗС запровадили "тимчасові обмеження" без пояснень.

У Новоросійську - величезні черги.

Фото: скриншот зі скаргами на проблеми з бензином у Новоросійську (t.me/andriyshTime)

У Новосибірську ціни на бензин і дизель за тиждень зросли на 4-8 рублів.

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Криза охоплює всю країну

Перебої фіксують по всій Росії - хоч і менш гострі, ніж на півдні. У центральній частині країни з нестачею палива стикаються жителі Курської, Бєлгородської, Рязанської та Орловської областей.

Скарги надходять навіть із Москви та Підмосков'я. На північному заході проблеми є в Петербурзі, Ленінградській, Псковській та Новгородській областях.

Ще кілька днів тому в Краснодарському краї тимчасово призупинили відпуск палива на частині АЗС через підвищений попит і перебої з постачанням.

Паралельно російська нафтова галузь стикається зі зростаючим тиском - скорочення переробки всередині країни та удари по НПЗ і логістичній інфраструктурі змушують РФ перенаправляти сировину з експорту на внутрішній ринок.

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Російська ФедераціяСибирьКраснодарский крайдефицит бензина