Топливный коллапс в России докатился до Сибири и Дальнего Востока (фото, видео)

Где хуже всего

В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае - за более 5000 километров от Украины - сети АЗС ввели лимит на продажу бензина АИ-92: не более 20 литров на одну заправку.

В Красноярске и Мурманской области запретили заливать топливо в канистры.

В Волгограде на заправках "Роснефти" исчез АИ-95 - официально объясняют "ремонтом", но, по сообщениям местных жителей, топлива просто нет. В Карелии отдельные АЗС ввели "временные ограничения" без объяснений.

В Новороссийске - огромные очереди.

Фото: скриншот с жалобами на проблемы с бензином в Новороссийске (t.me/andriyshTime)

В Новосибирске цены на бензин и дизель за неделю выросли на 4-8 рублей.

Читайте также: Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ юга России

Кризис охватывает всю страну

Перебои фиксируют по всей России - хоть и менее острые, чем на юге. В центральной части страны с нехваткой топлива сталкиваются жители Курской, Белгородской, Рязанской и Орловской областей.

Жалобы поступают даже из Москвы и Подмосковья. На северо-западе проблемы есть в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.