Топливный коллапс в России докатился до Сибири и Дальнего Востока (фото, видео)

Топливный кризис в России вышел за пределы южных регионов и охватил почти всю страну - от Москвы до Сибири и Дальнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и региональные Telegram-каналы.
Где хуже всего
В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае - за более 5000 километров от Украины - сети АЗС ввели лимит на продажу бензина АИ-92: не более 20 литров на одну заправку.
В Красноярске и Мурманской области запретили заливать топливо в канистры.
В Волгограде на заправках "Роснефти" исчез АИ-95 - официально объясняют "ремонтом", но, по сообщениям местных жителей, топлива просто нет. В Карелии отдельные АЗС ввели "временные ограничения" без объяснений.
В Новороссийске - огромные очереди.
Фото: скриншот с жалобами на проблемы с бензином в Новороссийске (t.me/andriyshTime)
В Новосибирске цены на бензин и дизель за неделю выросли на 4-8 рублей.
Кризис охватывает всю страну
Перебои фиксируют по всей России - хоть и менее острые, чем на юге. В центральной части страны с нехваткой топлива сталкиваются жители Курской, Белгородской, Рязанской и Орловской областей.
Жалобы поступают даже из Москвы и Подмосковья. На северо-западе проблемы есть в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Еще несколько дней назад в Краснодарском крае временно приостановили отпуск топлива на части АЗС из-за повышенного спроса и перебоев с поставками.
Параллельно российская нефтяная отрасль сталкивается с растущим давлением - сокращение переработки внутри страны и удары по НПЗ и логистической инфраструктуре вынуждают РФ перенаправлять сырье с экспорта на внутренний рынок.