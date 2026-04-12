Паливний бунт в Ірландії: поліція прорвала блокаду єдиного нафтозаводу країни

Сутички спалахнули біля заводу Вайтгейт у графстві Корк, де протестувальники заблокували власним транспортом в'їзд та виїзд заводській техніці. Після цього поліція застосувала перцевий спрей проти активістів, а військові стали вивозити вантажівки та трактори, що блокували дорогу.

"Якщо нафтопереробний завод Вайтгейт не буде знову відкрито, ця країна закриється. Це питання національної безпеки", - заявив заступник міністра Ірландії з європейських справ та оборони Томас Бірн.

Нафтова криза боляче б'є по фермерах та далекобійниках. Організація "Fuels for Ireland" оприлюднила тривожні дані: з 1500 АЗС країни близько 600 станцій вже повністю вичерпали запаси пального.

Вимога водіїв проста - знизити податки. Наразі податкове навантаження становить понад 60% від ціни літра пального.

Ірландський уряд відмовляється від прямих переговорів з активістами. Чиновники пояснюють це тим, що протестувальники діють стихійно, без підтримки офіційних асоціацій.

Попри зачистку біля Вайтгейта, активісти не збираються відступати. Вони перешкоджають танкерам заходити у порти Голуей та Фойнс. Через це голландське судно з 6 мільйонами літрів пального змушене досі простоювати в затоці.