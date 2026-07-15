Паливна криза в РФ поглиблюється: після атак дронів ціни злетіли до нових максимумів

За даними Федеральної служби статистики РФ, у період із 7 по 13 липня середня роздрібна ціна бензину зросла на 2,3% порівняно з попереднім тижнем і сягнула 75,84 рубля за літр. Дизельне паливо подорожчало ще більше - на 3,2%, до 91,21 рубля за літр.

Удари по НПЗ поглибили дефіцит пального

Як зазначає Bloomberg, через майже щоденні українські атаки на нафтопереробні заводи обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад 21 рік.

На тлі високого сезонного попиту уряд РФ майже повністю заборонив експорт бензину, дизельного та авіаційного палива. Крім того, у низці регіонів запровадили нормування продажу пального, щоб запобігти панічним закупівлям.

Паливна криза посилює тиск на Кремль

Проблеми з паливом створюють додатковий тиск на російську владу напередодні парламентських виборів у вересні. Водночас Центральний банк РФ попередив про зростання інфляційних ризиків через скорочення виробництва пального та можливий перегляд монетарної політики.

Від початку року бензин у Росії подорожчав на 16,4%, дизельне паливо - на 18%, тоді як офіційна інфляція становила 4,64%.

У Центробанку також зазначили, що подорожчання пального вже впливає на ціни інших товарів і послуг, а масштаби цього ефекту залежатимуть від того, як довго триватиме дефіцит на ринку.

Понад половина НПЗ уже зазнала атак

За даними Міжнародного енергетичного агентства, від початку травня українські удари зачепили понад половину нафтопереробних потужностей Росії. У червні російські заводи переробляли лише 3,8 млн барелів нафти на добу, що майже на третину менше, ніж роком раніше.

За підрахунками Bloomberg, із травня українські сили здійснили понад 40 атак на російські об'єкти з виробництва палива, уразивши щонайменше 23 із 34 великих нафтопереробних заводів країни. Саме це стало однією з головних причин поглиблення паливної кризи в РФ.