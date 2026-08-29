Паліса про посилення атак РФ реактивними дронами: треба адаптуватися, але це займе час

Паліса зазначив, що росіяни суттєво наростили використання саме реактивних дронів. І їхня кількість буде далі зростати, тому що окупанти бачать їхню ефективність.

"Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, треба буде адаптуватися. Це займе час. Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності", - пояснив він.

За словами заступника глави ОП, політичне та військове керівництво розуміють цю проблему та шукають варіанти їх вирішення.

"Також високу ефективність показують переносні зенітно-ракетні комплекси, різноманітні комплекси, які стоять як об'єктова протиповітряна оборона, і авіація", - додав Паліса.