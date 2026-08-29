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Паліса про посилення атак РФ реактивними дронами: треба адаптуватися, але це займе час

12:45 29.08.2026 Сб
2 хв
Дрони-перехоплювачі поки не справляються зі збиттям реактивних безпілотників
aimg Тетяна Степанова
Фото: заступник керівника Офісу президента Павло Паліса (facebook.com/zelenskyy.official)

Україна шукає варіанти для протидії атакам Росії реактивними безпілотникам, які останнім часом значно посилилися. Дрони-перехоплювачі поки що не демонструють очікуваної ефективності.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

Паліса зазначив, що росіяни суттєво наростили використання саме реактивних дронів. І їхня кількість буде далі зростати, тому що окупанти бачать їхню ефективність.

"Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, треба буде адаптуватися. Це займе час. Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності", - пояснив він.

За словами заступника глави ОП, політичне та військове керівництво розуміють цю проблему та шукають варіанти їх вирішення.

"Також високу ефективність показують переносні зенітно-ракетні комплекси, різноманітні комплекси, які стоять як об'єктова протиповітряна оборона, і авіація", - додав Паліса.

Нагадаємо, вже третій день поспіль росіяни постійно та масово атакують Київ і Київську область реактивними дронами.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія запускає на Київ дрібну кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати столицю. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення.

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