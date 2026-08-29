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Палиса об усилении атак РФ реактивными дронами: надо адаптироваться, но это займет время

12:45 29.08.2026 Сб
1 мин
Дроны-перехватчики пока не справляются со сбитием реактивных беспилотников
aimg Татьяна Степанова
Фото: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса (facebook.com/zelenskyy.official)

Украина ищет варианты для противодействия атакам России реактивными беспилотникам, которые в последнее время значительно усилились. Дроны-перехватчики пока не демонстрируют ожидаемой эффективности.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.

Палиса отметил, что россияне существенно нарастили использование именно реактивных дронов. И их количество будет дальше расти, потому что оккупанты видят их эффективность.

"Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, нужно будет адаптироваться. Это займет время. Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности", - пояснил он.

По словам замглавы ОП, политическое и военное руководство понимают эту проблему и ищут варианты их решения.

"Также высокую эффективность показывают переносные зенитно-ракетные комплексы, разнообразные комплексы, стоящие как объектовая противовоздушная оборона, и авиация", - добавил Палиса.

Напомним, уже третий день россияне постоянно и массово атакуют Киев и Киевскую область реактивными дронами.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия запускает в Киев небольшое количество реактивных дронов волнами, чтобы парализовать столицу. На большое количество дронов ресурса у врага нет. Цель - истощать ПВО и население.

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