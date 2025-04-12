Паліса про майбутнє ЗСУ: служити мають і чоловіки, і жінки

У час військової загрози Україні було б логічно підійти до масштабування війська. Також щоб бути сильними и готовими на майбутнє, служити повинні всі - і чоловіки, і жінки.

"Це моя думка, я не впевнений, що її Офіс загалом розділяє, але, можливо, у тих умовах, в яких ми залишаємся і прогнозовано найближчі 10-20-30 років будемо залишатися... Тобто сусід у нас той, який хоче нас знищити фізично, він свої наміри не залишить. Можливо, він їх відкладе десь на потім", - сказав Паліса.

Продовжуючи відповідь він додав, що в тих умовах і враховуючи той досвід, який у нас є, "нам абсолютно логічно було би підійти глибше до питання масштабування війська у час військової загрози".

"Нам з цим прийдеться жити, з розумінням того, що все може повторитися, якщо ми не будемо достатньо сильні. Для того, щоб бути достатньо сильними і не мати таких нюансів з залученням громадян до війська, мені здається, треба продумати певний перехідний період для того, щоб у громадян було чітке розуміння того, що служити повинні всі", - сказав заступник голови ОП.

Паліса наголосив, що це обов'язок захисту держави, визначений в Конституції для громадян. Також він заявив, що Україні, можливо, треба вивчити досвід Ізраїлю. Зокрема, якщо громадянин претендує отримувати від держави посаду, освіту, претендувати на виплати з держбюджету, то він має служити.

"Окей, там мінімальний контракт, нехай річний. І чоловіки, і жінки в армії. Тим більше в сучасній армії є купа різної роботи для всіх людей. А за цей час вони прийдуть базову загальну військову підготовку, зрозуміють, як працює армійська система. Зможуть вже абсолютно свідомо стати у резерв в той же самий підрозділ, в той колектив де вона служить. Що чоловіки, що жінки, в них буде більше розуміння, що таке Збройні сили", - сказав Паліса.

Також заступник глави ОП підкреслив, що якщо ми хочемо побудувати державу, в якій наші діти будуть щасливі, то її треба бути готовими захищати. І це розуміння, за його словами, повинно передатися від покоління в покоління.

"Ми хочемо бути успішними в майбутньому. Настільки сильними, що ніяк із сусідів чи нестабільних особистостей просто не подумає, що можна повторити 2022 рік", - додав він.

Мобілізація жінок

Окремо Паліса висловися щодо жіночої мобілізації. Він поінформував, що в цьому питанні мова йде швидше про дефіцитні спеціальності, такі як медичні напрямки і таке інше. На його думку, це питання зараз гостро не стоїть.



"Мені здається, що жіноча служба в армії - це більше добровільна справа. Але в подальшому, як я казав, мені здається, доцільно розглянути варіант ізраїльського досвіду розгортання збройних сил з урахуванням українських особливостей", - резюмував він.