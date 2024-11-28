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Паліативні хворі: хто сюди відноситься та як отримати безкоштовні ліки

Фото: паліативні хворі можуть отримати безкоштовні ліки (freepik)
Автор: Каріна Левицька

Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні препарати безоплатно або з незначною доплатою. До програми реімбурсації наразі включено відразу шість препаратів сильного знеболювального.

Докладніше про те, як паліативним пацієнтам отримати допомогу, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

Паліативні пацієнти - це люди з важкими та часто невиліковними захворюваннями, що потребують знеболення. Зокрема серед цих захворювань:

  • онкологія у III-IV стадії,
  • ВІЛ-інфекція/СНІД,
  • туберкульоз у пізній стадії,
  • серцево-судинні,
  • неврологічні,
  • атрофічно-дегенеративні,
  • та інші прогресуючі захворювання.

Як отримати безкоштовні ліки

Щоб отримати знеболювальні для паліативних хворих, необхідно для початку звернутися до сімейного або лікуючого лікаря:

  • Пацієнтам із онкологією: звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.
  • Пацієнтам із психічними розладами: звернутися до лікаря-психіатра. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.
  • Іншим паліативним пацієнтам: звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і призначить знеболювальні засоби. Далі - звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

Після цього варто завітати до будь-якої аптеки, що має договір із НСЗУ за напрямом “Опіоїдні анальгетики”, і:

  • надати працівнику аптеки е-рецепт у вигляді 16-значного номера та код підтвердження;
  • обрати із запропонованих працівником аптеки наявних препаратів, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації;
  • отримати анальгетики безоплатно або з невеликою доплатою.
 

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна:

При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я.

Зауважимо, що вже кілька років, як в Україні з'явились сімейні лікарі. Саме з цієї ланки людина починає свій шлях в пошуку необхідного їй фахівця.

Детальніше про те, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми також писали, що обов'язково має бути в домашній аптечці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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