Паліативні хворі: хто сюди відноситься та як отримати безкоштовні ліки

Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні препарати безоплатно або з незначною доплатою. До програми реімбурсації наразі включено відразу шість препаратів сильного знеболювального.
Докладніше про те, як паліативним пацієнтам отримати допомогу, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Паліативні пацієнти - це люди з важкими та часто невиліковними захворюваннями, що потребують знеболення. Зокрема серед цих захворювань:
Щоб отримати знеболювальні для паліативних хворих, необхідно для початку звернутися до сімейного або лікуючого лікаря:
Після цього варто завітати до будь-якої аптеки, що має договір із НСЗУ за напрямом “Опіоїдні анальгетики”, і:
Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна:
При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я.
Зауважимо, що вже кілька років, як в Україні з'явились сімейні лікарі. Саме з цієї ланки людина починає свій шлях в пошуку необхідного їй фахівця.
Детальніше про те, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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