Паллиативные больные: кто сюда относится и как получить бесплатные лекарства

Палиативные пациенты могут получать обезболивающие препараты бесплатно или с незначительной доплатой. В программу реимбурсации включено сразу шесть препаратов сильного обезболивающего.
Более подробно о том, как паллиативным пациентам получить помощь, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Палиативные пациенты - это люди с тяжелыми и часто неизлечимыми заболеваниями, требующие обезболивания. В частности, среди этих заболеваний:
Чтобы получить обезболивающие для паллиативных больных, необходимо для начала обратиться к семейному или лечащему врачу:
После этого следует посетить любую аптеку, имеющую договор с НСЗУ по направлению “Опиоидные анальгетики”, и:
Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства по программе реимбурсации, можно:
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
Заметим, что уже несколько лет, когда в Украине появились семейные врачи. Именно с этого звена человек начинает свой путь в поиске необходимого ему специалиста.
Подробнее о том, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача, можно узнать в материале РБК-Украина.
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