Паллиативные больные: кто сюда относится и как получить бесплатные лекарства

Палиативные пациенты - это люди с тяжелыми и часто неизлечимыми заболеваниями, требующие обезболивания. В частности, среди этих заболеваний:

онкология в III-IV стадии,

ВИЧ-инфекция/СПИД,

туберкулез в поздней стадии,

сердечно-сосудистые,

неврологические,

атрофически-дегенеративные,

и другие прогрессирующие болезни.

Как получить бесплатное лекарство

Чтобы получить обезболивающие для паллиативных больных, необходимо для начала обратиться к семейному или лечащему врачу:

Пациентам с онкологией обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.

Пациентам с психическими расстройствами: обратиться к врачу-психиатру. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.

Другим паллиативным пациентам: обратиться за направлением семейного врача к врачу-специалисту. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и назначит обезболивающие средства. Далее - обратиться к семейному врачу, который создаст электронный рецепт.

После этого следует посетить любую аптеку, имеющую договор с НСЗУ по направлению “Опиоидные анальгетики”, и:

предоставить работнику аптеки е-рецепт в виде 16-значного номера и код подтверждения;

выбрать из предложенных работником аптеки имеющихся препаратов, стоимость которых возмещается по программе реимбурсации;

получить анальгетики бесплатно или с небольшой доплатой.

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства по программе реимбурсации, можно: