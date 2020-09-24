Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС договорились о проведении выборов

Фото: лидеры ФАТХ и ХАМАС Халед Мишааль и Джибрил Раджуб (almayadeen.net)

Палестинское движение ФАТХ и исламистская организация ХАМАС достигли договоренности о проведении всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Выборы должны состоятся в течение ближайших шести месяцев.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Официальное заявление будет сделано на конференции руководителей палестинских движений, которая должна пройти под председательством главы ПА Махмуда Аббаса еще до конца сентября.

После этого начнется работа по практической подготовке к выборам. Документ призывает палестинцев объединить усилия в противостоянии планам по срыву провозглашения палестинского государства.

Сближение между ведущими политическими организациями палестинцев в Рамалле и Газе произошло на фоне подписания 15 сентября в Вашингтоне соглашения о нормализации отношений между Израилем, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами под эгидой Соединенных Штатов.

Последний раз выборы в Палестинский законодательный совет проводились в 2006 году.

Напомним, 15 сентября в Вашингтоне состоялось подписание соглашения о нормализации отношений Израиля, ОАЭ и Бахрейна.

В середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно ему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.