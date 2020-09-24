ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС договорились о проведении выборов

Четверг 24 сентября 2020 19:43
Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС договорились о проведении выборов
Фото: лидеры ФАТХ и ХАМАС Халед Мишааль и Джибрил Раджуб (almayadeen.net)
Автор: РБК-Украина

Палестинское движение ФАТХ и исламистская организация ХАМАС достигли договоренности о проведении всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Выборы должны состоятся в течение ближайших шести месяцев.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Официальное заявление будет сделано на конференции руководителей палестинских движений, которая должна пройти под председательством главы ПА Махмуда Аббаса еще до конца сентября.

После этого начнется работа по практической подготовке к выборам. Документ призывает палестинцев объединить усилия в противостоянии планам по срыву провозглашения палестинского государства.

Сближение между ведущими политическими организациями палестинцев в Рамалле и Газе произошло на фоне подписания 15 сентября в Вашингтоне соглашения о нормализации отношений между Израилем, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами под эгидой Соединенных Штатов.

Последний раз выборы в Палестинский законодательный совет проводились в 2006 году.

Напомним, 15 сентября в Вашингтоне состоялось подписание соглашения о нормализации отношений Израиля, ОАЭ и Бахрейна.

В середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно ему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ХАМАСвыборыПалестина
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь