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Палестинські рухи ФАТХ і ХАМАС домовилися про проведення виборів

Четвер 24 вересня 2020 19:43
Палестинські рухи ФАТХ і ХАМАС домовилися про проведення виборів
Фото: лідери ФАТХ і ХАМАС Халед Мишааль і Джибріл Раджуб (almayadeen.net)
Автор: РБК-Україна

Палестинський рух ФАТХ і ісламістська організація ХАМАС досягли домовленості про проведення загальних виборів на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа. Вибори мають відбутися протягом найближчих шести місяців.

Про це повідомляє телеканал Al Mayadeen.

Офіційну заяву буде зроблено на конференції керівників палестинських рухів, яка повинна пройти під головуванням голови ПА Махмуда Аббаса ще до кінця вересня.

Після цього розпочнеться робота з практичної підготовки до виборів. Документ закликає палестинців об'єднати зусилля у протистоянні з планами зриву проголошення палестинської держави.

Зближення між провідними політичними організаціями палестинців в Рамаллі та Газі відбулося на тлі підписання 15 вересня у Вашингтоні угоди про нормалізації відносин між Ізраїлем, Бахрейном та Об'єднаними Арабськими Еміратами під егідою Сполучених Штатів.

Останній раз вибори в Палестинську законодавчу раду проводилися в 2006 році.

Нагадаємо, 15 вересня у Вашингтоні відбулось підписання угоди про нормалізацію відносин Ізраїлю, ОАЕ та Бахрейну.

У середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирна угода. Згідно з ним, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалиму.

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