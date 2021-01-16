В Палестине состоятся первые за 15 лет выборы

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил первые за 15 лет парламентские и президентские выборы в стране. Парламентские выборы запланированы на 22 мая, а президентские - 31 июля.

Об этом сообщает WAFA.

Аббас поручил начать "демократический избирательный процесс".

"Президент поручил избирательной комиссии и всем государственным аппаратам начать демократический избирательный процесс во всех городах своей страны", - говорится в сообщении.

Как пишет Reuters, таким образом действующий президент хочет "устранить давние внутренние разногласия".

Ранее стало известно, что палестинское движение ФАТХ и исламистская организация ХАМАС достигли договоренности о проведении всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Выборы должны состояться в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности вести консультации об урегулировании конфликта с Палестиной. При этом он отметил, что нормализация отношений между странами должна проходить на основе мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.