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В Палестине состоятся первые за 15 лет выборы

Автор: Даша Харченко

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил первые за 15 лет парламентские и президентские выборы в стране. Парламентские выборы запланированы на 22 мая, а президентские - 31 июля.

Об этом сообщает WAFA.

Аббас поручил начать "демократический избирательный процесс".

"Президент поручил избирательной комиссии и всем государственным аппаратам начать демократический избирательный процесс во всех городах своей страны", - говорится в сообщении.

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Как пишет Reuters, таким образом действующий президент хочет "устранить давние внутренние разногласия".

Ранее стало известно, что палестинское движение ФАТХ и исламистская организация ХАМАС достигли договоренности о проведении всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Выборы должны состояться в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности вести консультации об урегулировании конфликта с Палестиной. При этом он отметил, что нормализация отношений между странами должна проходить на основе мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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