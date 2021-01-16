ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Палестині відбудуться перші за 15 років вибори

Автор: Даша Харченко

Президент Палестини Махмуд Аббас оголосив перші за 15 років парламентські і президентські вибори в країні. Парламентські вибори заплановані на 22 травня, а президентські - 31 липня.

Про це повідомляє WAFA.

Аббас доручив розпочати "демократичний виборчий процес".

"Президент доручив виборчій комісії і всім державним апаратам розпочати демократичний виборчий процес у всіх містах своєї країни", - йдеться у повідомленні.

Популярні новини

Як пише Reuters, таким чином чинний президент хоче "усунути давні внутрішні розбіжності".

Раніше стало відомо, що палестинський рух ФАТХ і ісламістська організація ХАМАС досягли домовленості про проведення загальних виборів на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа. Вибори мають відбутися протягом найближчих шести місяців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність вести консультації про врегулювання конфлікту з Палестиною. При цьому він зазначив, що нормалізація відносин між країнами має проходити на основі мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Палестина