Палестина привержена миру с Израилем, - Аббас

Палестина отклонила "мирный план Трампа" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, при этом палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приверженности миру с Израилем. Об этом Аббас заявил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН, передает The Jerusalem Post.

По словам лидера Палестины, "мирный план Трампа" не может обеспечить мир в регионе, поскольку он нарушает международное право. При этом Аббас отметил, что не против еврейского народа, а против "любого, кто нападает на Палестину, независимо от религии".

"Мир между Палестиной и Израилем возможен, и мы привержены его достижению. Я готов остаться здесь, в ООН, чтобы немедленно начать переговоры. Я скажу одну вещь. Мы не будем прибегать к насилию или терроризму", - заявил Аббас.

При этом президент Палестины заявил, что переговоры не могут проходить при лишь одном посреднике США, призвав к переговорам в формате "четверки" с участием России, США, ООН и Евросоюза.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, о готовности Израиля приступить к прямым переговорам с Палестиной относительно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп представил свой мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно плану предлагается признать два суверенных государства Израиль и Палестина. При этом Израиль получит территорию Иорданской долины, а Палестина столицу в Восточном Иерусалиме.