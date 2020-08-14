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Палестина відкликала посла з ОАЕ через угоду з Ізраїлем

Рамалла, П'ятниця 14 серпня 2020 11:50
Палестина відкликала посла з ОАЕ через угоду з Ізраїлем
Фото: Палестина розкритикувала зближення ОАЕ з Ізраїлем (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Палестинські національні рухи розкритикували мирну угоду

Палестинська національна адміністрація через мирну угоду ОАЕ з Ізраїлем відкликала свого посла з еміратів. Напередодні ОАЕ також встановили дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Про це повідомляє палестинське інформаційне агентство WAFA.

Повідомляється, що рішення про відкликання посла прийняв лідер Палестини Махмуд Аббас. Крім того, "Рух за національне звільнення Палестини" (ФАТХ) і палестинський "Рух ісламського опору" (ХАМАС) піддали критиці мирну угоду ОАЕ з Ізраїлем.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Ізраїль погодив умови мирної угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Згідно з документом, мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалима, а сторони продовжать зусилля у питанні врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту та з іншими країнами Перської затоки.

Крім того, Ізраїль відмовився від планів щодо анексії палестинських територій на Західному березі Йордану; цей пункт цікавий тим, що анексія цих територій була однією з передвиборних обіцянок чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху, який ще недавно відзначав, що питання не зняте з порядку денного.

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