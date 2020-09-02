У Пальчевского начали выдвигать кандидатов в регионах

В политической силе "Перемога Пальчевского" заявили, что будут выдвигать своих кандидатов в мэры и местные советы по всей Украине.

Об этом заявил лидер партии Андрей Пальчевский во время визита в Ровенскую область, передает пресс-служба партии.

"Люди устали от сплошного отсутствия изменений. Команда президента – это одно слово "разочарование". А какая альтернатива? Старые политики? - Нет! Люди хотят новых опытных профессионалов. Нужна системная смена власти по всей стране. Начнем эти изменения с местной власти. Я постепенно представляю свою команду по всей Украине и сегодня это город - Ровно", - заявил Пальчевский во время своего выступления с избирателями.

Пальчевский отметил, что во время общения с жителями г. Ровно слышал много положительных отзывов и желание видеть следующим мэром города Виталия Германа.

"Я много общался с людьми в парке и на улицах Ровно. Спрашивал, кому они доверяют. Меня удивило, что практически все хотят видеть следующим мэром Ровно Виталия Германа. Люди ему доверяют, поскольку у него безупречная репутация и он славится добрыми делами", - сказал Пальчевский.

По его словам, именно Виталия Германа партия "Перемога Пальчевского" будет выдвигать на должность мэра города Ровно.

Кроме этого, лидер партии пообщался с местными жителями и представил свою ровенскую команду в офисе политсилы.

Пальчевский также отметил, что в городской совет от партии "Победа Пальчевского" будет баллотироваться мастер спорта, чемпион Украины по мотоспорту и Европы среди юниоров - Станислав Мельничук.

Напомним, политическая сила "Перемога Пальчевского", лидером которой стал Андрей Пальчевский, была зарегистрирована 1 июля.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.