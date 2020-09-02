У Пальчевського почали висувати кандидатів в регіонах

У політичній силі "Перемога Пальчевського" заявили, що будуть висувати своїх кандидатів в мери й місцеві ради по всій Україні.

Про це заявив лідер партії Андрій Пальчевський під час візиту до Рівненської області, передає прес-служба партії.

"Люди втомилися від суцільної відсутності змін. Команда президента – це одне слово "розчарування". А яка альтернатива? Старі політики? - Ні! Люди хочуть досвідчених нових професіоналів. Потрібна системна зміна влади по всій країні. Почнемо ці зміни з місцевої влади. Я поступово представляю свою команду по всій Україні і сьогодні це місто - Рівне", - заявив Пальчевський під час свого виступу з виборцями.

Пальчевський зазначив, що під час спілкування з жителями м. Рівне чув багато позитивних відгуків і бажання бачити наступним мером міста Віталія Германа.

"Я багато спілкувався з людьми в парку і на вулицях Рівного. Запитував, кому вони довіряють. Мене здивувало, що практично всі хочуть бачити наступним мером Рівного Віталія Германа. Люди йому довіряють, оскільки у нього бездоганна репутація і він славиться добрими справами", - сказав Пальчевський.

За його словами, саме Віталія Германа партія "Перемога Пальчевського" висуватиме на посаду мера міста Рівне.

Крім цього, лідер партії поспілкувався з місцевими жителями й представив свою рівненську команду в офісі політсили.

Пальчевський також зазначив, що до міської ради від партії "Перемога Пальчевського" буде балотуватися майстер спорту, чемпіон України з мотоспорту та Європи серед юніорів - Станіслав Мельничук.

Нагадаємо, політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої став Андрій Пальчевський, була зареєстрована 1 липня.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.