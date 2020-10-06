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Пальчевский: в Украине отсутствуют возможности для борьбы с COVID-19 на должном уровне

Автор: РБК-Украина

Бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский считает, что в Украине отсутствуют возможности для борьбы с пандемией коронавируса на должном уровне.

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Об этом лидер "Перемоги Пальчевского" заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Мы говорим о пандемии и о 4,5 тысячи больных в сутки. Я разговаривал со специалистами, которые предполагают, что количество больных коронавирусом непосредственно перед выборами будет около 9-10 тысяч в день. К сожалению, будет расти и количество умерших от вируса. Мы знаем, что наша страна не готова к вирусной нагрузки", - заявил Пальчевский.

По мнению политика, ответственные за сферу здравоохранения в Украине не справляются с решением проблем эпидемии в стране.

Напомним, по состоянию на 11 сентября, из Фонда COVID-19 успели потратить лишь около трети средств - 34,7%, или примерно 23 млрд гривен. Деньги потратят по 17 направлениям.

На нужды сферы здравоохранения выделили более 14 млрд гривен, однако потрачено только 499 млн гривен.

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Новости Украины КоронавирусАндрей Пальчевский