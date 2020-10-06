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Пальчевський: в Україні відсутні можливості для боротьби з COVID-19 на належному рівні

Автор: РБК-Україна

Бізнесмен та кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський вважає, що в Україні відсутні можливості для боротьби з пандемією коронавірусу на належному рівні.

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Про це лідер "Перемоги Пальчевського" заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

"Ми говоримо про пандемію і про 4,5 тисячі хворих на добу. Я розмовляв з фахівцями, які припускають, що кількість хворих на коронавірус безпосередньо перед виборами буде близько 9-10 тисяч на день. На жаль, буде зростати і кількість померлих від вірусу. Ми знаємо, що наша країна не готова до вірусного навантаження", - заявив Пальчевський.

На думку політика, відповідальні за сферу охорони здоров'я в Україні не справляються з вирішенням проблем епідемії в країні.

Нагадаємо, станом на 11 вересня, з Фонду COVID-19 встигли витратити лише близько третини коштів - 34,7%, або приблизно 23 млрд гривень. Гроші витратять за 17 напрямами.

На потреби сфери охорони здоров'я виділили понад 14 млрд гривень, проте витрачено тільки 499 млн гривень.

Прогноз погоди
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Новини України КоронавірусАндрій Пальчевський