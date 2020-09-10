Пальчевский призвал власть ввести муниципальные надбавки к пенсиям

Украинцы должны требовательно относиться к государству, когда выходят на пенсию. Необходимо ввести надбавки к пенсиям из городских бюджетов.

Об этом заявил лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский в эфире телеканала News One.

"У киевских пенсионеров особо тяжелая судьба, потому что здесь самые высокие цены. Здесь и заработать можно, но и траты гораздо выше. В больших городах, и это касается не только Киева, но и других, должны быть муниципальные надбавки к пенсии из городского бюджета в размере 500-1000 грн. Это обязательно нужно делать. Из муниципальных денег нужно доплачивать пенсионерам во всех городах. Ведь они самая незащищенная часть нашего общества", - заявил Пальчевский.

Политик убежден, украинцы должны изменить свое мышление для объединения страны.

"Пока мы не поймем, что нам нужно находить людей, которые не запачканы во власти, но достаточно опытных для того, чтобы эту власть удержать, мы обречены на Шапито. Наш долг понять, что эти мерзавцы наверху настолько растащили нашу страну, что сшить ее поможет только новое украинское мышление", - сказал Пальчевский.

Напомним, ранее сообщалось, что "Перемога Пальчевского" предлагает создать в Киеве коммунальный газовый резерв, чтобы избежать роста цены на коммуналку.