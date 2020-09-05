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У Пальчевского рассказали, как не допустить роста цены на коммуналку

Киев, Суббота 05 сентября 2020 11:42
У Пальчевского рассказали, как не допустить роста цены на коммуналку
Фото: газ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кроме того, экономист сделал прогноз касательно роста цен на коммунальные услуги грядущей зимой

Политическая сила "Перемога Пальчевского" предлагает создать в Киеве коммунальный газовый резерв, чтобы избежать роста цены на коммуналку.

Об этом написал экономист Алексей Кущ, описав модель рынка газа, которую разработала его политсила.

"В партии "Перемога Пальчевського" мы предлагаем создать в Киеве коммунальный газовый резерв. Он будет производить закупки газа, начиная с мая по август, когда цены на газ находятся на минимуме, а позже продавать населению по "летним" ценам. Это даст возможность снизить на 30-40% тариф на отопление и горячую воду, при этом увеличив транспортную составляющую в тарифе на 20-30% - а это дополнительные сотни миллионов гривен в развитие инфраструктуры", - отметил эксперт.

Кроме того, экономист сделал прогноз касательно роста цен на коммунальные услуги грядущей зимой.

"На ближайший отопительный сезон действующая власть подготовила совместно с МВФ подарок под елочку в виде "рыночных тарифов". При том, что сам Кабмин в своем прогнозе экономического развития прогнозирует рост цены на газ на «рынке» выше 200 дол за тыс. м. куб., что с учетом всех накруток будет означать цену для потребителя в 10 000 грн. за тыс. м. куб. Не говоря уже о том, что цена Гкал на отопление и тариф на горячую воду также вырастут в несколько раз", - подчеркнул Кущ.

Напомним, ранее сообщалось, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).

Ранее представитель политсилы предлагал освободить мелких предпринимателей от налогов.

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Новости Украины Экономика КиевтарифыгазАндрей Пальчевский
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