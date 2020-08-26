Пальчевский призвал украинцев более ответственно относится к выборам

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

По его мнению, власть довела украинцев до отчаяния

Предприниматель, лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский считает, что за последние 29 лет власть довела украинцев до нищеты, лишив их сил и веры.

Об этом Пальчевский заявил в интервью NewsOne.

"У людей нет уже никакой силы и веры. И они уже готовы продаться за две банки тушенки, за отремонтированную детскую площадку. Только он должен был отремонтировать десять тысяч таких детских площадок. Построить не один, а пять мостов. Открыть не одну дорогу, а 25 шоссе", - заявил Пальчевский.

Предприниматель также призвал украинцев более ответственно относится к выборам.

"Прошел период голосования сердцем. Теперь нужно уже голосовать умом. Для того чтобы перестать быть зависимыми, нам нужно ответственно относиться к выборам", - добавил он.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевского", лидером которой является Андрей Пальчевский.

Согласно последним социологическим исследованиям Центра Разумкова - Пальчевский главный конкурент Кличко на грядущих выборах мэра Киева.