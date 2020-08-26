ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пальчевский призвал украинцев более ответственно относится к выборам

Киев, Среда 26 августа 2020 12:23
Пальчевский призвал украинцев более ответственно относится к выборам
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По его мнению, власть довела украинцев до отчаяния

Предприниматель, лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский считает, что за последние 29 лет власть довела украинцев до нищеты, лишив их сил и веры.

Об этом Пальчевский заявил в интервью NewsOne.

"У людей нет уже никакой силы и веры. И они уже готовы продаться за две банки тушенки, за отремонтированную детскую площадку. Только он должен был отремонтировать десять тысяч таких детских площадок. Построить не один, а пять мостов. Открыть не одну дорогу, а 25 шоссе", - заявил Пальчевский.

Предприниматель также призвал украинцев более ответственно относится к выборам.

"Прошел период голосования сердцем. Теперь нужно уже голосовать умом. Для того чтобы перестать быть зависимыми, нам нужно ответственно относиться к выборам", - добавил он.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевского", лидером которой является Андрей Пальчевский.

Согласно последним социологическим исследованиям Центра Разумкова - Пальчевский главный конкурент Кличко на грядущих выборах мэра Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Андрей ПальчевскийМестные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь