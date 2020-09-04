Пальчевский назвал три первых решения на посту мэра Киева

Бизнесмен, лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский считает, что новоизбранный мэр Киева должен ликвидировать коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотическую застройку столицы.

Об этом он заявил в эфире NewsOne, комментируя свои первые шаги в случае победы на выборах мэра Киева.

"Прежде всего, я начну со скорой договоренности с командой умных людей относительно правил игры в городе. Имею в виду, что ребята не должны кормиться из города и ставить своих ближайших родственников на "сладкие" места. Например, оснащать киевские больницы аппаратурой за 10 или 12% отката, или продавать землю", - заявил Пальчевский.

По его словам, сейчас он работает с командой специалистов над разработкой плана привлечения инвесторов и создания инфраструктурных объектов в столице.

"Что касается стратегического плана, то можно приходить на пост мэра без профессиональной команды. Поэтому я сейчас работаю с командой специалистов в вопросах инфраструктуры, экономики и финансов. Финансовые инструменты должны быть у Киева, что поможет привлекать инвесторов", - сказал Пальчевский.

Политик также отметил, что будет настаивать на присвоении Киеву особого статуса для реализации крупных проектов.

"Второе, я бы хотел поставить условие руководству страны о том, что в столице должен быть особый статус. Большие проекты, которые создаются в столице, например, вокзалы, мосты, метро должны обеспечиваться из государственного бюджета, поскольку Киев дает работу сотням тысяч людей со всей Украины. И нам необходимо, привлекая этих людей сюда, дать им возможность построить свою жизнь. Построить для них муниципальное жилье, которое казалось бы по доступной цене, как это было сделано в Берлине, Вене или других городах Европы, где люди могут доступно жить в качественном жилье", - заявил Пальчевский.

Кроме этого общественный деятель считает необходимым запретить строительство недвижимости за счет людей, которые инвестируя в собственное жилье остаются обманутыми непорядочными застройщиками.

"Самое главное - нужно запретить строительство, при котором собираются деньги с будущих жильцов на сотни миллионов гривен, а затем "аркадоподобные" существа исчезают с этими деньгами. Хотите строить? Берите в банках деньги, стройте и рискуйте сами, а потом продавайте уже готовое жилье", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, политическая сила "Перемога Пальчевского", лидером которой стал Андрей Пальчевский, была зарегистрирована 1 июля.

На днях в политсиле заявили, что будут выдвигать своих кандидатов в мэры и местные советы по всей Украине.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.