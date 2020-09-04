Пальчевський назвав три перших рішення на посаді мера Києва

Бізнесмен, лідер політичної сили "Перемога Пальчевського "Андрій Пальчевський вважає, що новообраний мер Києва повинен ліквідувати корупцію, створити чесні й рівні правила гри для бізнесу і припинити хаотичну забудову столиці.

Про це він заявив в ефірі NewsOne, коментуючи свої перші кроки у разі перемоги на виборах мера Києва.

"Найперше, я почну зі швидкої домовленості з командою розумних людей щодо правил гри в місті. Маю на увазі, що хлопці не повинні годуватися з міста і ставити своїх найближчих родичів на "солодкі" місця. Наприклад, оснащувати київські лікарні апаратурою за 10 або 12% відкату або продавати землю", - заявив Пальчевський.

За його словами, зараз він працює зі командою фахівців над розробкою плану залучення інвесторів і створення інфраструктурних об'єктів в столиці.

"Що стосується стратегічного плану, то можна приходити на посаду мера без професійної команди. Тому я зараз працюю з командою фахівців в питаннях інфраструктури, економіки й фінансів. Фінансові інструменти повинні бути у Києва, що допоможе залучати інвесторів", - сказав Пальчевський.

Політик також зазначив, що наполягатиме на присвоєнні Києву особливого статусу для реалізації великих проектів.

"Друге, я б хотів поставити умову керівництву країни про те, що у столиці повинен бути особливий статус. Великі проекти, які створюються в столиці, наприклад, вокзали, мости, метро повинні забезпечуватися з державного бюджету, оскільки Київ дає роботу сотням тисяч людей з усієї України. І нам необхідно, залучаючи цих людей сюди, дати їм можливість побудувати своє життя. Побудувати для них муніципальне житло, яке здавалося б за доступною ціною, як це було зроблено в Берліні, Відні або інших містах Європи, де люди можуть доступно жити в якісному житлі", - заявив Пальчевський.

Крім цього громадський діяч вважає за необхідне заборонити будівництво нерухомості коштом людей, які інвестуючи у власне житло залишаються ошуканими непорядними забудовниками.

"Найголовніше - потрібно заборонити будівництво, при якому збираються гроші з майбутніх мешканців на сотні мільйонів гривень, а потім "аркадоподібні" істоти зникають з цими грошима. Хочете будувати? Беріть в банках гроші, будуйте і ризикуйте самі, а потім продавайте вже готове житло", - резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої став Андрій Пальчевський, була зареєстрована 1 липня.

Днями у політсилі заявили, що будуть висувати своїх кандидатів в мери й місцеві ради по всій Україні.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.