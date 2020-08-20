Пальчевский: у меня есть план восстановления экономики всей Украины

Бизнесмен и лидер политсилы "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский создал партию, потому что знает, как сделать жизнь украинцев лучше.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"У меня есть четкое понимание того, что нужно менять. "Победа Пальчевского" - всеукраинская партия. Хочу, чтобы всем украинцам, было комфортно жить, работать и зарабатывать. У меня есть четкий план восстановления экономики всей Украины. 30 лет страну никто не защищал на мировой арене, топтались по нашей национальной экономике как могли. Я хочу это изменить", - подчеркнул Пальчевский.

Кроме того, бизнесмен объяснил, почему решил пожить в разных районах Киева.

"Я решил пожить во всех 10 районах Киева по одной неделе. В обычных квартирах на окраинах спальных районов Киева, чтобы узнать о проблемах украинцев. Вот только переехал на Лесной массив, до этого жил неделю в однушке, в простой 9-этажной панельке на Дарнице. И, вы знаете, я вижу, насколько люди разочарованы действиями власти. И насколько власть вообще далека от простых людей", - заявил он.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова в киевскую городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Победа Пальчевского", "Сила и честь", ВО "Батькивщина".

Кроме того, согласно данным опроса, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.

За лидера политической силы "Победа Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян. За действующего мэра - 44% респондентов, среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.