Пальчевський: у мене є план відновлення економіки всієї України

Бізнесмен та лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський створив партію, бо знає, як зробити життя українців якіснішим.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"У мене є чітке розуміння того, що потрібно міняти. "Перемога Пальчевського" - всеукраїнська партія. Хочу, щоб всім українцям, було комфортно жити, працювати і заробляти. У мене є чіткий план відновлення економіки всієї України. 30 років країну ніхто не захищав на світовій арені, топталися по нашій національній економіці як могли. Я хочу це змінити", - підкреслив Пальчевський.

Крім того, бізнесмен пояснив, чому вирішив пожити в різних районах Києва.

"Я вирішив пожити у всіх 10 районах Києва по одному тижню. У звичайних квартирах на околицях спальних районів Києва, щоб дізнатися про проблеми українців. Ось тільки переїхав на Лісовий масив, до цього жив тиждень в однушці, в простій 9-поверховій панельці на Дарниці. І, ви знаєте, я бачу, наскільки люди розчаровані діями влади. І наскільки влада взагалі далека від простих людей", - заявив він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Центру Разумкова в київську міську раду проходять сім партій: "УДАР" Віталія Кличка, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь", ВО "Батьківщина".

Крім того, згідно з даними опитування, до другого туру виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.

За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян. За чинного мера - 44% респондентів, серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.