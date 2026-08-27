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Палають склади, зруйновані будинки: фото і відео наслідків атаки на Київщину

13:00 27.08.2026 Чт
1 хв
Гасіння пожеж ускладнюють повторні атаки РФ
aimg Тетяна Степанова
Палають склади, зруйновані будинки: фото і відео наслідків атаки на Київщину Фото: наслідки атаки Росії на Київщину (t.me/dsns_telegram)
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У Київській області триває ліквідація наслідків чергової російської атаки вночі 27 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Серед них - приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах.

Роботу надзвичайників ускладнюють повторні російські атаки. Вже декілька разів вони переривали гасіння через загрозу повторних ударів та відходили до безпечних місць.

До ліквідації пожеж залучені додаткові сили та засоби ДСНС.

Атаки на Київську область

Нагадаємо, російські війська протягом цієї ночі атакували Київську область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок удару у Бориспільському районі внаслідок атаки спалахнули складські приміщення.

Крім того, пошкодження зазнали складські приміщення у Фастівському районі. Ще кілька об'єктів постраждали в інших районах Київської області: по одному приватному будинку пошкоджено у Броварському та Вишгородському районах.

За попередньою інформацією серед громадянського населення постраждалих немає.

У мережі пишуть, що, можливо, удару було завдано по складах Rozetka і Fozzy. Також мешканці Київської області стверджують, що можливо горить "Епіцентр". Однак, офіційної інформації на момент виходу матеріалу немає.

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