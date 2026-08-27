У Київській області після атаки РФ спалахнули склади: що відомо

Російські війська протягом ночі атакували Київську область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок удару виникла пожежа на складі, також пошкоджено кілька об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

Повідомляється, що російські війська всю ніч завдавали ударів по регіону. У Бориспільському районі внаслідок атаки спалахнули складські приміщення.

На місці працюють необхідні служби, які продовжують ліквідувати наслідки пожежі.

Що пошкоджено

Крім того, пошкодження зазнали складські приміщення у Фастівському районі. Ще кілька об'єктів постраждали в інших районах Київської області: по одному приватному будинку пошкоджено у Броварському та Вишгородському районах.

За попередньою інформацією серед громадянського населення постраждалих немає.

У мережі пишуть, що, можливо, удару було завдано по складах Rozetka і Fozzy. Також мешканці Київської області стверджують, що можливо горить "Епіцентр". Однак, офіційної інформації на момент виходу матеріалу немає.