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У Київській області після атаки РФ спалахнули склади: що відомо

09:25 27.08.2026 Чт
1 хв
Перші деталі події вже повідомила влада
aimg Анастасія Никончук
У Київській області після атаки РФ спалахнули склади: що відомо Ілюстративне фото: пожежа на складах під Києвом (ДСНС)
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Російські війська протягом ночі атакували Київську область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок удару виникла пожежа на складі, також пошкоджено кілька об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

Повідомляється, що російські війська всю ніч завдавали ударів по регіону. У Бориспільському районі внаслідок атаки спалахнули складські приміщення.

На місці працюють необхідні служби, які продовжують ліквідувати наслідки пожежі.

Що пошкоджено

Крім того, пошкодження зазнали складські приміщення у Фастівському районі. Ще кілька об'єктів постраждали в інших районах Київської області: по одному приватному будинку пошкоджено у Броварському та Вишгородському районах.

За попередньою інформацією серед громадянського населення постраждалих немає.

У мережі пишуть, що, можливо, удару було завдано по складах Rozetka і Fozzy. Також мешканці Київської області стверджують, що можливо горить "Епіцентр". Однак, офіційної інформації на момент виходу матеріалу немає.

Нагадуємо, що 27 серпня в Благовіщенську Республіки Башкортостан спалахнув склад російського маркетплейсу Ozon. Пожежа сталася після повідомлень про прильоти, проте офіційної інформації про причину займання поки що немає.

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