Пылают склады, разрушенные дома: фото и видео последствий атаки на Киевщину
В Киевской области продлжается ликвидация последствий очередной российской атаки ночью 27 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В Бориспольском районе спасатели работают на 9 местах. Среди них - частные жилые дома, складские помещения и очаги возгорания в экосистемах.
Работу чрезвычайников усложняют повторные российские атаки. Уже несколько раз они прерывали тушение из-за угрозы повторных ударов и отходили в безопасные места.
К ликвидации пожаров привлечены дополнительные силы и средства ГСЧС.
Атаки на Киевскую область
Напомним, российские войска в течение этой ночи атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате удара в Бориспольском районе в результате атаки вспыхнули складские помещения.
Кроме того, повреждения получили складские помещения в Фастовском районе. Еще несколько объектов пострадали в других районах Киевской области: по одному частному дому повреждено в Броварском и Вышгородском районах.
По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет.
В сети пишут, что, возможно, удар был нанесен по составам Rozetka и Fozzy. Также жители Киевской области утверждают, что, возможно, горит "Эпицентр". Однако официальной информации на момент выхода материала нет.