Пылают склады, разрушенные дома: фото и видео последствий атаки на Киевщину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Работу чрезвычайников усложняют повторные российские атаки. Уже несколько раз они прерывали тушение из-за угрозы повторных ударов и отходили в безопасные места.

В Бориспольском районе спасатели работают на 9 местах. Среди них - частные жилые дома, складские помещения и очаги возгорания в экосистемах.

Атаки на Киевскую область

Напомним, российские войска в течение этой ночи атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате удара в Бориспольском районе в результате атаки вспыхнули складские помещения.

Кроме того, повреждения получили складские помещения в Фастовском районе. Еще несколько объектов пострадали в других районах Киевской области: по одному частному дому повреждено в Броварском и Вышгородском районах.

По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет.

В сети пишут, что, возможно, удар был нанесен по составам Rozetka и Fozzy. Также жители Киевской области утверждают, что, возможно, горит "Эпицентр". Однако официальной информации на момент выхода материала нет.