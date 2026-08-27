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Пылают склады, разрушенные дома: фото и видео последствий атаки на Киевщину

13:00 27.08.2026 Чт
1 мин
Тушение пожаров затрудняют повторные атаки РФ
aimg Татьяна Степанова
Пылают склады, разрушенные дома: фото и видео последствий атаки на Киевщину Фото: последствия атаки России в Киевскую область (t.me/dsns_telegram)
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В Киевской области продлжается ликвидация последствий очередной российской атаки ночью 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В Бориспольском районе спасатели работают на 9 местах. Среди них - частные жилые дома, складские помещения и очаги возгорания в экосистемах.

Работу чрезвычайников усложняют повторные российские атаки. Уже несколько раз они прерывали тушение из-за угрозы повторных ударов и отходили в безопасные места.

К ликвидации пожаров привлечены дополнительные силы и средства ГСЧС.

Атаки на Киевскую область

Напомним, российские войска в течение этой ночи атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате удара в Бориспольском районе в результате атаки вспыхнули складские помещения.

Кроме того, повреждения получили складские помещения в Фастовском районе. Еще несколько объектов пострадали в других районах Киевской области: по одному частному дому повреждено в Броварском и Вышгородском районах.

По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет.

В сети пишут, что, возможно, удар был нанесен по составам Rozetka и Fozzy. Также жители Киевской области утверждают, что, возможно, горит "Эпицентр". Однако официальной информации на момент выхода материала нет.

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