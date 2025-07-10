Горять будинки та АЗС, є поранені: перші наслідки масованої атаки РФ на Київ

Починаючи з ночі, о 01:03, в столиці оголосили тривогу. Згодом в Києві регулярно було чути роботу ППО та вибухи. Ближче до 02:28 на столицю летіла балістика, після чого були дуже гучні вибухи.

Наразі відомо, що наслідки фіксуються у Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.

Оновлено о 03:15

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що на Київ з півночі, сходу та півдня летять ще кілька група "Шахедів".

Оновлено о 03:25

"Станом на 3:20 фіксуємо наслідки атаки в шести районах Києва. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди", - поінформував начальник КМВА.

Шевченківський район

"Маємо перші наслідки атаки у Шевченківському районі. Попередньо влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території", - написав Ткаченко о 01:56.

Згодом він додав, що, також, попередньо, є влучання в житловий будинок та падіння уламків на дах будинку. Крім того, частини дрону впали поблизу АЗС.

Кличко інформував, що у Шевченківський район був виклик медиків. Крім того, писав про пожежу на верхньому поверсі житлового будинку, пожежу в багатоквартирному будинку, і про те, що палають гаражі.

Оновлено о 03:22

"Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа. Всі служби на місцях", - розповів Кличко.

Дарницький район

У Дарницькому районі, за інформацією Ткаченка, уламки впали у дворі житлового будинку. Кличко ж писав таке щодо цього району.

"Виклик медиків у Шевченківський район. Попередньо, влучання уламків у житловий будинок. А також - у Дарницький район. Там палає заправка і гаражі", - йшлося у повідомленні о 02:12.

Згодом мер написав, що у Дарницькому районі був ще один виклик. Попередньо, теж пожежа в багатоквартирному будинку.

Солом'янський район

"У Соломʼянському районі фіксуємо наслідки атаки. Влучання у нежитлову будівлю. Уточнюємо деталі", - написав Ткаченко о 02:27.

Приблизно в цей же час Кличко повідомив, що у цей район виїхала бригада медиків.

Оновлено о 02:42

"У Соломʼянському районі за іншою адресою горить дах нежитлової будівлі", - інформує начальник КМВА.

Голосіївський район

За словами мера Віталія Кличка, в цьому районі горить вантажівка.

Подільський район

"У Подільському - падіння уламків. Екстрені служби прямують на місця", - інформує Кличко.

Оновлено о 03:05

За словами начальника КМВА, у Подільському районі через атаки РФ вибито вікна у житловому будинку.

Оболонський район

"В Оболонському районі фіксуємо падіння, попередньо, уламків дрону. Вся інформація буде доповнюватись", - повідомив Ткаченко о 03:04.

Постраждалі

Станом на 02:49, одного постраждалого у Солом'янському районі госпіталізували. Відповідний допис опублікував мер столиці.

Оновлено о 02:55

Кількість постраждалих столиці зросла до двох. Другий постраждалий теж в Солом'янському районі, про що повідомляє Кличко.

Оновлено о 03:25

"На жаль, маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями", - повідомив Ткаченко.

Оновлено о 03:49

За даними Ткаченка, кількість постраждалих у Києві зросла до 6.