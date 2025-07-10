Горят дома, АЗС и пострадали люди: первые последствия массированной атаки РФ на Киев

Начиная с ночи, в 01:03, в столице объявили тревогу. Впоследствии в Киеве регулярно было слышно работу ПВО и взрывы. Известно, что последствия фиксируются в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.

Шевченковский район

"Есть первые последствия атаки в Шевченковском районе. Предварительно попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории", - написал Ткаченко в 01:56.

Впоследствии он добавил, что, также, предварительно, есть попадание в жилой дом и падение обломков на крышу дома. Кроме того, части дрона упали вблизи АЗС.

Кличко информировал, что в Шевченковский район был вызов медиков. Кроме того, писал о пожаре на верхнем этаже жилого дома, пожаре в многоквартирном доме, и о том, что горят гаражи.

Дарницкий район

В Дарницком районе, по информации Ткаченко, обломки упали во дворе жилого дома. Кличко же писал следующее относительно этого района.

"Вызов медиков в Шевченковский район. Предварительно, попадание обломков в жилой дом. А также - в Дарницкий район. Там пылает заправка и гаражи", - говорилось в сообщении в 02:12.

Впоследствии мэр написал, что в Дарницком районе был еще один вызов. Предварительно, тоже пожар в многоквартирном доме.

Соломенский район

"В Соломенском районе фиксируем последствия атаки. Попадание в нежилое здание. Уточняем детали", - написал Ткаченко в 02:27.

Примерно в это же время Кличко сообщил, что в этот район выехала бригада медиков.

Обновлено в 02:42

"В Соломенском районе по другому адресу горит крыша нежилого здания", - информирует начальник КГВА.

Голосеевский район

По словам мэра Виталия Кличко, в этом районе горит грузовик.

Подольский район

"В Подольском - падение обломков. Экстренные службы направляются на места", - информирует Кличко.

Обновлено в 03:05

По словам начальника КГВА, в Подольском районе из-за атаки РФ выбиты окна в жилом доме.

Оболонский район

"В Оболонском районе фиксируем падение, предварительно, обломков дрона. Вся информация будет дополняться", - сообщил Ткаченко в 03:04.

Пострадавшие

По состоянию на 02:49, одного пострадавшего в Соломенском районе госпитализировали. Соответствующее сообщение опубликовал мэр столицы.

Обновлено в 02:55

Количество пострадавших столицы возросло до двух. Второй пострадавший тоже в Соломенском районе, о чем сообщает Кличко.