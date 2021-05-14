Палатный рассказал, что правоохранители искали у него дома 5 часов

По его словам, правоохранители находились в его доме 5 часов, но ничего не нашли и не назвали причины следственных действий.

"Обыск у меня длился 5 часов. У меня есть протокол обыска. В нем четко указано: при обыске вещей или документов, которые представляют интерес для следствия, обнаружено и изъято не было. Следователи в целом вели себя вежливо, если не брать во внимание тот факт, что они так и не смогли мне объяснить причины и юридические основания своего визита. И это не удивительно, потому юридическая составляющая здесь нулевая. Следователи - просто исполнители, которым сказали прийти и устроить этот фарс", - заявил Палатный.

Он также рассказал о "предупреждении" со стороны властей на счет "Удара" накануне массовых обысков.

"Неделю назад ко мне приходили гонцы с Банковой и убедительно просили притормозить с политическими амбициями и усилением деятельности партии "Удар" на всеукраинском уровне. Условия были озвучены такие: либо "Удар" в своей политической деятельности сворачивается до уровня Киева, или нам устроят веселую жизнь. Я, конечно, отправил их куда подальше. Ну хоть одно обещание они выполнили", - рассказал Палатный.

Он убежден, что давление на демократическую партию и местное самоуправление будет иметь негативные последствия для Офиса президента.

"Неделю назад ко мне приходили гонцы с Банковой и убедительно просили притормозить с политическими амбициями и усилением деятельности партии "Удар" на всеукраинском уровне. Условия были озвучены такие: либо "Удар" в своей политической деятельности сворачивается до уровня Киева, или нам устроят веселую жизнь. Я, конечно, отправил их куда подальше. Ну хоть одно обещание они выполнили", - подытожил Палатный.