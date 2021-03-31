UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Палатный рассказал, почему "УДАР" начал обновление партии

Автор: РБК-Украина

"УДАР2 начинает трансформацию в партию, которая станет открытой платформой для всех активных украинцев.

Об этом в интервью ЛБ рассказал недавно назначенный глава исполкома партии Артур Палатный.

"Мы начинаем трансформацию УДАРа в партию, которая станет открытой платформой для всех активных украинцев. Сосредоточимся на создании большой украинской команды людей, которые не считают Украину failed state, не согласны с тем, что Украина - это "государство 404". Это люди, которые хотят жить в сильной европейской стране, где главная сила закона, а не закон силы. С такими людьми нам по пути", - заявил Палатный.

Глава исполкома УДАРа акцентировал на том, что в партию планируют усилить за счет привести компетентных, опытных и порядочных людей, а не просто "новые лица".

"Для УДАРа сейчас стоит задача сформировать в Украине команду не просто "новых лиц". Главные принципиальные критерии для нас неизменны: компетентность и профессионализм и, конечно, патриотизм. И здесь для нас важен наш опыт. УДАР не новичок в украинской политике. Мы далеки от политического инфантилизма, который демонстрируют нынешние так называемые "новые" партии с политконсервами внутри. Украине нужна взвешенная политическая альтернатива. УДАР может стать этой альтернативой", - подчеркнул Палатный.

Напомним, назначение главой исполкома УДАРа Артура Палатного глава партии Виталий Кличко назвал новый этапом в развитии партии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Артур ПалатныйУДАР
Читайте также
Палатный назначен руководителем исполкома партии Кличко
США нанесли удары по боевикам "Талибана" в Афганистане
Прогноз погоды