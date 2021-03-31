Палатний розповів, чому "УДАР" почав оновлення партії

"Ми починаємо трансформацію УДАРу в партію, яка стане відкритою платформою для всіх активних українців. Зосередимося на створення великої української команди людей, які не вважають Україну failed state, не згодні з тим, що Україна - це "держава 404". Це люди, які хочуть жити в сильній європейській країні, де головна сила закону, а не закон сили. З такими людьми нам по дорозі", - заявив Палатний.

Голова виконкому УДАРу акцентував на тому, що в партію планують посилити шляхом компетентних, досвідчених і порядних людей, а не просто "нових облич".

"Для УДАРу зараз стоїть завдання сформувати в Україні команду не просто "нових обличь". Головні принципові критерії для нас незмінні: компетентність і професіоналізм і, звичайно, патріотизм. І тут для нас важливий наш досвід. УДАР не новачок в українській політиці. Ми далекі від політичного інфантилізму, який демонструють нинішні так звані "нові" партії з політконсервами всередині. Україні потрібна зважена політична альтернатива. УДАР може стати цією альтернативою", - наголосив Палатний.