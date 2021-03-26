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Палатный назначен руководителем исполкома партии Кличко

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 11:55
Палатный назначен руководителем исполкома партии Кличко Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Исполком партии "УДАР" возглавил Артур Палатный.

Об этом сообщил глава партии Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Хочу сообщить о положительных изменениях в "УДАРе": исполком партии возглавил наш многолетний соратник, один из лидеров партии, Артур Палатный. Человек, который в "УДАРе" с момента создания. Артур Палатный является профессионалом и опытным управленцем, - написал Кличко.

По его мнению, с назначением Палатного начинается новый этап в развитии партии.

"Наша цель сегодня - вернуть веру украинцам в то, что успешное украинское государство возможно. Ведь каждый из нас хочет видеть Украину сильной и богатой европейской страной. Страной, где главенствуют закон и справедливость", - заявил Кличко.

Он также напомнил, что вместе с Палатным многое было сделано для партии и страны.

"Мы вместе прошли избрание и работу в парламенте, Майдан, боролись за европейский выбор Украины. Мы инициировали немало важных законопроектов и сделали все для того, чтобы депутаты голосовали лично - чтобы исключить политическую коррупцию в парламенте и местных советах", - подчеркнул Кличко.

Напомним, Артур Палатный - народный депутат VII-VIII созывов Верховной рады, занимал должность председателя комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, до этого возглавлял фракцию "УДАР" в Киевском областном совете.

В данный момент является вице-президентом Федерации бокса Киева.

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