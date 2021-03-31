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Палатный рассказал, почему "УДАР" начал обновление партии

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 14:54
Палатный рассказал, почему "УДАР" начал обновление партии Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

"УДАР2 начинает трансформацию в партию, которая станет открытой платформой для всех активных украинцев.

Об этом в интервью ЛБ рассказал недавно назначенный глава исполкома партии Артур Палатный.

"Мы начинаем трансформацию УДАРа в партию, которая станет открытой платформой для всех активных украинцев. Сосредоточимся на создании большой украинской команды людей, которые не считают Украину failed state, не согласны с тем, что Украина - это "государство 404". Это люди, которые хотят жить в сильной европейской стране, где главная сила закона, а не закон силы. С такими людьми нам по пути", - заявил Палатный.

Глава исполкома УДАРа акцентировал на том, что в партию планируют усилить за счет привести компетентных, опытных и порядочных людей, а не просто "новые лица".

"Для УДАРа сейчас стоит задача сформировать в Украине команду не просто "новых лиц". Главные принципиальные критерии для нас неизменны: компетентность и профессионализм и, конечно, патриотизм. И здесь для нас важен наш опыт. УДАР не новичок в украинской политике. Мы далеки от политического инфантилизма, который демонстрируют нынешние так называемые "новые" партии с политконсервами внутри. Украине нужна взвешенная политическая альтернатива. УДАР может стать этой альтернативой", - подчеркнул Палатный.

Напомним, назначение главой исполкома УДАРа Артура Палатного глава партии Виталий Кличко назвал новый этапом в развитии партии.

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