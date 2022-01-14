ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Палатный призвал власти прекратить политпреследование Атрошенко

Новина українською →
Киев, Пятница 14 января 2022 16:42
Палатный призвал власти прекратить политпреследование Атрошенко Фото: глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталия Гурковская

"УДАР Виталия Кличко" считает недопустимым политическое давление власти с помощью силовиков и будет защищать от него представителя своей команды Владислава Атрошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя исполкома партии "УДАР" Артура Палатного.

"Представитель команды "УДАРа" Атрошенко получил от чиновников ОПУ прямое предложение отказаться от сотрудничества с "УДАРом" и не выдвигать представителя своей команды в 206 округе. В обмен на это Банковая пообещала прекратить политическое давление с привлечением силовых органов. После отказа Атрошенко идти на шантаж, против него началась грязная кампания, которая направлена на дискредитацию политического оппонента и исключение его из политической борьбы. Это те же грязные приемы, которые применяют против лидера партии "УДАР" Кличко. Используя методы прошлых эпох, власти демонстрируют свою слабость. "УДАР Виталия Кличко" считает действия властей проявлением политических репрессий и наступлением на местное самоуправление, свободу и демократию", - написал Палатный.

Он отметил, что партия "УДАР" будет защищать представителей своей команды.

"Партия напоминает Офису президента о 2014 году, когда мы вместе с украинским обществом защищали демократию на Майдане. Защищали, в том числе, и от таких действий, как политические репрессии, преследования, обыски со стороны силовиков. Как и тогда, "УДАР Виталия Кличко" будет защищать представителей своей команды от политического преследования, защищать демократию от проявлений авторитаризма и узурпации власти", - подытожил Палатный.

Накануне лидер "УДАРа" Кличко на пресс-конференции заявил, что для него дело чести защищать местное самоуправление и представителя его команды Атрошенко.

Мэр Чернигова Атрошенко также подчеркнул, что власти хотят помешать партии выдвинуть своего кандидата в 206 округе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Артур Палатный
NEWS
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины