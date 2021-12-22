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Мэр Чернигова рассказал, как правоохранители объясняют обыски на компредприятиях города

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Чернигов, Среда 22 декабря 2021 11:31
Мэр Чернигова рассказал, как правоохранители объясняют обыски на компредприятиях города Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, как правоохранители объясняют обыски на коммунальных предприятиях Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Атрошенко в Facebook.

"В Чернигове замечательные парки и дороги, но ваш мэр много говорит". Эта фраза звучит от "масок-шоу" во время каждого обыска на коммунальных предприятиях Чернигова. Эта фраза объясняет весь абсурд, который происходит в последнее время в отношении города и горожан. Но это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает", - отметил Атрошенко.

Мэр Чернигова считает, что повышенное внимание правоохранителей к городу объясняется желанием центральной власти избавиться от независимого мэра накануне выборов в 206-м округе.

"Так, говорю. Говорю, что кому-то мозолит, что Черниговом руководит независимый мэр, избранный людьми. Что Атрошенко выполняет обязательства перед избирателями, а не "обязы" перед ОПУ. Прямо говорю, что в родном президенту регионе города из государственных фондов получают миллиарды, а неродной Чернигов получает ноль. Заявляю, что власть перекладывает ответственность за решение проблем с тарифами на местное самоуправление. Говорю о попытках отстранить Атрошенко от избирательного процесса на 206-м округе и о том, что "слуги" уже готовят на округ своего "парашютиста". Послушного,"на 100% своего человека". За эти слова и получил 55 обысков. И думаю, это еще не конец", - подчеркнул Атрошенко.

Он также привел статистику обысков, которые увеличились в несколько раз.

"Для понимания: за месяц на предприятиях Чернигова произошло 55 (!) обысков. А за шесть предыдущих лет в 11. Еще раз: за месяц мы имели обысков в пять раз больше, чем за 6 предыдущих лет. Заказчики известны. А их мотивы: простые, прогнозируемые, политические", - написал Атрошенко.

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