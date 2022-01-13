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Мы будем защищать местное самоуправление и Атрошенко, - Кличко

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Киев, Четверг 13 января 2022 15:29
Мы будем защищать местное самоуправление и Атрошенко, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко будет защищать мэра Чернигова Владислава Атрошенко и всех мэров Украины от политических преследований Банковой, ведь это дело чести для него.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко во время пресс-конференции в "Интерфаксе" относительно массовых обысков в Чернигове.

"В прошлом году происходили обыски в городе Киеве. Ничего не нашли и сейчас пришли к мэру Чернигова, представителю команды партии "УДАР" Владиславу Атрошенко. Причины политического давления просты: доверие людей и политическая самостоятельность. И в Киеве, и Чернигове цель обысков одинакова: мэры должны пойти на договорняки вместо того, чтобы представлять интересы своих избирателей. Я хочу заявить, что мы будем защищать представителя нашей команды Владислава Атрошенко и мы будем защищать мэров. Это принципиальная позиция и дело моей чести на самом деле", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что заказчики обысков дестабилизируют ситуацию в приграничном регионе во время эскалации напряжения с Россией и вредят безопасности страны.

"Обыски происходят в то время, когда скопление российских военных на границе. Не будем забывать, что Черниговщина находится на границе. И в это время там происходит "маски-шоу". Это либо непрофессионализм, либо диверсия. Ни то, ни другое пользы Украине не несут. Мэры вместо того, чтобы держать стабильную ситуацию и заниматься подготовкой теробороны, отопительным сезоном, решают одну проблему - политического давления. Заказчики должны понимать - чем слабее они делают мэров - тем слабее они делают Украину", - сказал лидер "УДАРа".

Кличко подчеркнул, что у центральных и местных властей общие враги и призвал прекратить политические преследования мэров.

"Если цвет партийных флагов мэров не совпадает с цветом флага Банковой - это не причина для обысков, а демократия. И нужно бороться не против мэров, а за демократию. Потому что у нас общие враги: бедность, заоблачные цены, отопительный сезон, коррупция, Россия", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, как правоохранители объясняют обыски на коммунальных предприятиях Чернигова.

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Виталий Кличко
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