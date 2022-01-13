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Обысками власть хочет помешать выдвижению нашего представителя на выборах в 206 округе, - Атрошенко

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Киев, Четверг 13 января 2022 16:30
Обысками власть хочет помешать выдвижению нашего представителя на выборах в 206 округе, - Атрошенко Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (interfax.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Власти пытаются заставить мэра Чернигова Владислава Атрошенко отказаться от сотрудничества с партией "УДАР Виталия Кличко" и не выдвигать кандидата на промежуточных выборах в 206 округе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление самого Атрошенко на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

"В декабре за один месяц на коммунальных предприятиях Чернигова и коммерческих предприятиях, выполнявших работу по выигранным тендерам, произошло около 60 обысков. А за последние 6 лет - всего 11 обысков. Есть факты угроз адвокатам физической расправой прямо на месте обыска. Есть факты обысков в семьях рядовых работников на виду у детей-инвалидов", - заявил на пресс-конференции Атрошенко.

Он назвал несколько причин политического давления. Одна из них, по его словам, - объединение усилий возглавляемой им партии "Родной дом" и "УДАРа Виталия Кличко". Вторая причина - открытая критика решений власти. В частности, несправедливое распределение средств государственных фондов между регионами.

"Последние распределения, сделанные в ноябре и декабре 2021 года, свидетельствуют о том, что один из любимых регионов первых лиц государства - Днепропетровская область - получила 1,3 млрд грн средств социально-экономического развития. А Черниговщина - очевидно, нелюбимый регион - получила 0 грн. Это несправедливо. Черниговщина - промышленно неразвитый регион. Кроме того, она находится на границе с Россией и Беларусью. И государственная политика, если она государственническая, должна учитывать эти факторы", - заявил Атрошенко.

Третья причина давления на мэра Чернигова - выборы в 206 округе. По словам Атрошенко, власти требуют не выдвигать представителя общей команды "Родного дома" и "УДАРа" и не мешать кандидату от "Слуги народа" победить на 206 округе.

Он заверил, что не "сдаст" Черниговщину и в дальнейшем будет служить только своему родному городу и его жителям, которые избрали его мэром более 80% голосов.

Как сообщалось, ранее на этой же пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет защищать мэра Чернигова Владислава Атрошенко и всех мэров Украины от политических преследований Банковой, ведь это дело чести для него.

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Виталий Кличко УДАР
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