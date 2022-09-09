Палатный предлагает перенести оборонные предприятия Украины в соседние страны

"Следует отметить символизм вчерашней встречи министров обороны из 50 стран в рамках формата Рамштайн. Системные поставки оружия нашими партнерами дало украинским военным инструмент, который они умело используют, освобождая нашу землю, шаг за шагом, от рашизма. Но вчерашний Рамштайн важен еще по одной причине. На нем четко была озвучена необходимость комплексного перевооружения Украины. Для этого партнеры должны разработать общую стратегию развития собственных военно-промышленных комплексов и усилить совместную кооперацию по производству необходимого оружия. И нам важно, чтобы эта кооперация включила и отечественный ВПК", - заявил Палатный.

Он предложил три направления, которые позволят быстро реанимировать украинский ВПК и наладить собственное производство оружия.

"Нам критически важно иметь современное украинское оружие. Это наша независимость и способность оперативно давать вооруженный отпор врагу. Потому нам уже сейчас нужно реанимировать наш военно-промышленный комплекс. А для этого необходимо первое: перенести украинские оборонные предприятия в соседние дружественные страны ЕС. Второе: Украина должна сосредоточиться на создании новых совместных оборонных предприятий со странами формата Рамштайн. Третье: украинские оборонные предприятия должны начать собственное производство новейших натовских образцов оружия, которые уже сейчас показывают высокий результат в борьбе с рашистами", - отметил Артур Палатный.