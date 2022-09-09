Палатний пропонує перенести оборонні підприємства України до сусідніх країн

"Варто відзначити символізм вчорашньої зустрічі міністрів оборони з 50 країн в рамках формату Рамштайн. Системне постачання зброї нашими партнерами дало українським військовим інструмент, яким вони вміло користуються, звільняючі нашу землю, крок за крок, від рашизму. Але вчорашній Рамштайн важливий іще з одної причини. На ньому було чітко озвучено необхідність комплексного переозброєння України. Для цього партнери мають розробити спільну стратегію розвитку власних військово-промислових комплексів та посилити спільну кооперацію у виготовленні необхідної зброї. І нам важливо, щоб ця кооперація включила і вітчизняний ВПК", - заявив Палатний.

Він запропонував три напрямки, які дозволять швидко реанімувати український ВПК і налагодити власне виробництво зброї.

"Нам критично важливо мати сучасну українську зброю. Це наша незалежність та здатність оперативно давати збройну відсіч ворогу. Тому нам вже зараз потрібно реанімувати наш військово-промисловий комплекс. А для цього необхідно перше: перенести українські оборонні підприємства до сусідніх дружніх країн ЄС. Друге: Україна має зосередитися на процесі створенні нових спільних оборонних підприємств з країнами формату Рамштайн. Третє: українські оборонні підприємства мають розпочати власне виробництво новітніх натівських зразків зброї, які вже зараз показують високий результат у боротьбі з рашистами", - наголосив Артур Палатний.