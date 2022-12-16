Палатний: "Українська команда" відправляє бійцям 22 тисячі індивідуальних наборів для обігріву
Волонтерський штаб "Українська команда" передасть бійцям на передовій понад 22 тисячі індивідуальних наборів для обігріву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.
"В межах нашого проекту "Тепло на фронт" продовжуємо відправляти на передову індивідуальні набори для обігріву військових. Завдяки вам ми зібрали 4 мільйони гривень. Це дозволить забезпечити теплом понад 22 тисяч наших захисників. Зокрема, на гарячому Бахмутському напрямку. Дякую кожному, хто долучився до збору. Кожна ваша гривня - це ще більше тепла для наших героїв", - заявив Артур Палатний.
Він також повідомив, що перші 5 тисяч наборів для обігріву вже відправлено на фронт.
"Сьогодні ворог наніс черговий ракетний удар по країні. Він сподівався, що ми злякаємося і здамося. Але це лише посилює наш гнів і палке бажання вигнати цю погань з нашої землі", - додав Палатний.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.
За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сьогодні наше ППО знищило 60 ракет з 76.
Тим часом радник міністра оборони Юрій Сак не виключає ймовірність повторного обстрілу, оскільки Росія таким чином намагається примусити Україну до переговорів.
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