Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Палатний: "Українська команда" передала 72 бригаді автобус

Фото: Артур Палатний (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" передала 72 бригаді імені Черних Запорожців автобус. Він потрібен бійцям для підвищення мобільності та оперативного виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Українська команда" передала автобус 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці на початку повномасштабного вторгнення захищали та звільняли Київщину. І вже три з половиною роки б’ють ворога на Донеччині", - написав Палатний.

Керівник волонтерського штабу зазначив, що транспортний засіб потрібен військовим для покращення логістики.

"Впевнений, що цей автобус підвищить мобільність та оперативність підрозділів 72 бригади. А "Українська команда" й надалі допомагатиме нашим захисникам на передовій", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на передову понад 90 автівок та 3500 різних дронів.

