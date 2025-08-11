Палатний: "Українська команда" передала 72 бригаді автобус

"Українська команда" передала автобус 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці на початку повномасштабного вторгнення захищали та звільняли Київщину. І вже три з половиною роки б’ють ворога на Донеччині", - написав Палатний.

Керівник волонтерського штабу зазначив, що транспортний засіб потрібен військовим для покращення логістики.

"Впевнений, що цей автобус підвищить мобільність та оперативність підрозділів 72 бригади. А "Українська команда" й надалі допомагатиме нашим захисникам на передовій", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на передову понад 90 автівок та 3500 різних дронів.